Berk Atan'ın sevgilisi Sude Zülal Güler kimdir?

Suda Zülal Güler, 25 Ağustos 2001 yılında İstanbul’da doğdu. Makedonya kökenli olan Güler, 2013 yılında rol aldığı "Çınar" dizisi ile oyunculuk kariyerine başladı. 2018 yapımı “Keşif” filmi ile de beyaz perdeye adım atan Sude Zülal Güler ayrıca, Mayıs Kraliçesi, Muhteşem Yüzyıl İsimsizler gibi yapımlarda rol aldı.