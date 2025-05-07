Berk Atan'ın son durumu: Canım acımadan gülebiliyorum

Oyuncu Berk Atan, Eskişehir'de sete giderken trafik kazası geçirmişti. Kısa bir süre önce hastaneden taburcu olan ünlü isim, son durumunu açıkladı.

Berk Atan'ın son durumu: Canım acımadan gülebiliyorum

Gönül Dağı dizisinin oyuncularından Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda trafik kazası geçirmişti. 19 Nisan günü içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Berk Atan, hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.

Berk Atan'ın son durumu: Canım acımadan gülebiliyorum - 1

GÜNLER SONRA İLK POZ

Hastanede tedavisi sürerken yaptığı açıklamada "Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut" diyen ancak iyi olduğunu belirten ünlü oyuncu, hastaneden çıktığını duyurmuştu.

Berk Atan'ın son durumu: Canım acımadan gülebiliyorum - 2

Berk Atan, arabada çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşmış ve "Çok şükür" ifadelerini not düşmüştü.

Berk Atan'ın son durumu: Canım acımadan gülebiliyorum - 3

ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU

Hastaneden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla buluşan 33 yaşındaki oyuncudan yeni paylaşım geldi. Genç oyuncu, "Artık canım acımadan gülebiliyorum çok şükür" dedi.

Oyuncu Berk Atan son durumunu açıkladı

Oyuncu Berk Atan son durumunu açıkladı

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...