Berk Atan'ın son durumu: Canım acımadan gülebiliyorum
Oyuncu Berk Atan, Eskişehir'de sete giderken trafik kazası geçirmişti. Kısa bir süre önce hastaneden taburcu olan ünlü isim, son durumunu açıkladı.
Gönül Dağı dizisinin oyuncularından Berk Atan, geçtiğimiz haftalarda trafik kazası geçirmişti. 19 Nisan günü içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan Berk Atan, hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı.
GÜNLER SONRA İLK POZ
Hastanede tedavisi sürerken yaptığı açıklamada "Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut" diyen ancak iyi olduğunu belirten ünlü oyuncu, hastaneden çıktığını duyurmuştu.
Berk Atan, arabada çektiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşmış ve "Çok şükür" ifadelerini not düşmüştü.
ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU
Hastaneden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla buluşan 33 yaşındaki oyuncudan yeni paylaşım geldi. Genç oyuncu, "Artık canım acımadan gülebiliyorum çok şükür" dedi.
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