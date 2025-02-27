Berk Oktay: Evden çıkasım gelmiyor

9 aylık olan kızı Mira’nın artık hareketlenmeye başladığını söyleyen Oktay "Evden çıkarken montumu işaret edip adeta 'Baba gitme' ya da 'Beni de götür' demek istiyor. Böyle yapınca gerçekten evden çıkasım gelmiyor" dedi. Oktay, "Her gün yeni bir şey öğreniyor, onu izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

SON HALİ GÜNDEM OLMUŞTU



Harman Yeri adlı yapımla ekranlara dönmeye hazırlanan Oktay, dizideki "Hamza Bozbey" karakteri için özel bir hazırlık yaptı. Başpehlivan Ali Gürbüz’den güreş dersi alan ünlü isim rolü için 20 kilo aldı. Oyunc" Çekimler bitti, aldığım kiloları verebilmek için her gün 2-3 saat spor yapıyorum" dedi.

"YILDIZ 'ÇABUK ESKİ HALİNE DÖN' DEDİ"



Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un aldığı kilolara tepkisinden de bahseden Oktay, "Eşim benim kilolu halimi görünce ‘Çabuk eski haline geri dön!’ dedi” diye konuştu. Antalya’da yaklaşık 2 ay süren çekimler sırasında minik kızı Mire Milana'yı çok özlediğini ifade eden ünlü oyuncu, “En çok onu özlediğim için zorlandım, Baba olmak muhteşem bir duygu, Allah herkese nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz aylarda eşinin aldığı 20 kilo hakkında konuşmuş ve şöyle demişti:



"Yakıştırdım tabii ki, eşim yani sonuçta. Boyu uzun olduğu ve spor geçmişi olduğu için çok göbekli gibi durmuyor. 20 kilo iddialı bir kilo. İnanamıyorum ben de" diyen Atiksoy, "Berk de o kiloları nasıl vereceğini düşünüyor. Bakalım."