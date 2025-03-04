Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Mire Milena açıklaması: Kızımız çok uysal

"EVDE BİR BEBEK PROJEMİZ VAR"

Şimdilerde ekranlardan uzak olan ünlü çift, önceki akşam objektiflere yansıdı. Magazin Burada'nın haberine göre; Berk Oktay, yeni proje sorularına şu yanıtı verdi:



"Evde bir bebek projemiz var onu büyütüyoruz itinayla. Her hafta yeni bölüm... Onun dışında da bir şeyler var. Okuyorum, inşallah en kısa sürede ekranlara döneceğim.