Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Mire Milena açıklaması: Kızımız çok uysal
Oyuncu Berk Oktay ile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un mutlu evlilikleri sürüyor. Kısa bir süre önce ilk kez anne baba olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, bebek bakımındaki görev dağılımınlarını anlattı.
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti. "Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift, mutluluklarını bebekle taçlandırdı.
İLK KEZ ANNE BABA OLDULAR
21 Mayıs'ta kızlarına kavuşan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, bebeklerine Mire Milena adını verdi.
"EVDE BİR BEBEK PROJEMİZ VAR"
Şimdilerde ekranlardan uzak olan ünlü çift, önceki akşam objektiflere yansıdı. Magazin Burada'nın haberine göre; Berk Oktay, yeni proje sorularına şu yanıtı verdi:
"Evde bir bebek projemiz var onu büyütüyoruz itinayla. Her hafta yeni bölüm... Onun dışında da bir şeyler var. Okuyorum, inşallah en kısa sürede ekranlara döneceğim.
"GÖREV DAĞILIMINI GÜZEL YAPTIK"
Bebek bakımı konusunda konuşan çiftten Berk Oktay, "Görev dağılımını güzel yaptık. Ben oyun arkadaşıyım kızımın ama her şeyi yapıyorum açıkçası" dedi.
"BEBEĞİMİZ ÇOK UYSAL"
Kızları Mire Milena'nın çok uysal olduğunu belirten Yıldız Çağrı Atiksoy ise bir yardımcı ihtiyaçları olmadığını "Annelerimiz de var, her daim yanımızdalar. Şu an iyi gidiyoruz" sözleriyle ifade etti.
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