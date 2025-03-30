Berk Oktay kızı Mira'nın son halini paylaştı

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy , 2022 yılında dünyaevine girdi. "Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift, mutluluklarını bebekle taçlandırdı. 21 Mayıs'ta kızlarına kavuşan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, bebeklerine Mira Milena adını verdi.

"SADECE BEŞİKTAŞLI OLMASINI İSTİYORUM"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde kızı Mira Milena hakkında konuşan oyuncu "Evladım doğmadan önce hiçbir şeyine karışmayacağım diye kendime söz vermiştim. Sadece Beşiktaşlı olmasını istiyorum. Kızım hangi mesleği seçmek isterse saygılıyım. Kararlarına saygı duyacağım. Onunla iyi bir arkadaş ve dost olmak istiyorum" demişti.

Ünlü oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda "Evden çıkarken montumu işaret edip adeta 'Baba gitme' ya da 'Beni de götür' demek istiyor. Böyle yapınca gerçekten evden çıkasım gelmiyor. Her gün yeni bir şey öğreniyor, onu izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.