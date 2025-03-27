Berk Oktay: Kızımın hiçbir şeyine karışmayacağım

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine girmişti. "Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift, mutluluklarını bebekle taçlandırdı.



21 Mayıs'ta kızlarına kavuşan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, bebeklerine Mira Milena adını verdi.



"SADECE BEŞİKTAŞLI OLMASINI İSTİYORUM" Harman Yeri filmi için aldığı kilolarla adından söz ettiren Berk Oktay, Snob Magazin'e yaptığı açıklamada "Çok bir şey kalmadı. Ciddi şekilde beslenmeme dikkat ediyorum ve spor yapıyorum. O dönem kısa sürede kilo aldım. Şu an iyi gidiyorum. Çok kolay kilo aldım. Onun kadar hızlı olmasa da gidiyor" ifadelerini kullandı. Kızı Mira Milena hakkında konuşan oyuncu "Evladım doğmadan önce hiçbir şeyine karışmayacağım diye kendime söz vermiştim. Sadece Beşiktaşlı olmasını istiyorum. Kızım hangi mesleği seçmek isterse saygılıyım. Kararlarına saygı duyacağım. Onunla iyi bir arkadaş ve dost olmak istiyorum" dedi.

Öte yandan, Oktay daha önce yaptığı açıklamalarda "Evden çıkarken montumu işaret edip adeta 'Baba gitme' ya da 'Beni de götür' demek istiyor. Böyle yapınca gerçekten evden çıkasım gelmiyor. Her gün yeni bir şey öğreniyor, onu izlerken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum" ifadelerini kullanmıştı. SON HALİ GÜNDEM OLMUŞTU



Harman Yeri adlı yapımla ekranlara dönmeye hazırlanan Oktay, dizideki "Hamza Bozbey" karakteri için özel bir hazırlık yaptı. Başpehlivan Ali Gürbüz’den güreş dersi alan ünlü isim rolü için 20 kilo aldı. Oyunc" Çekimler bitti, aldığım kiloları verebilmek için her gün 2-3 saat spor yapıyorum" dedi.



"YILDIZ 'ÇABUK ESKİ HALİNE DÖN' DEDİ"



Eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'un aldığı kilolara tepkisinden de bahseden Oktay, "Eşim benim kilolu halimi görünce ‘Çabuk eski haline geri dön!’ dedi” diye konuştu. Antalya’da yaklaşık 2 ay süren çekimler sırasında minik kızı Mire Milana'yı çok özlediğini ifade eden ünlü oyuncu, “En çok onu özlediğim için zorlandım, Baba olmak muhteşem bir duygu, Allah herkese nasip etsin" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz aylarda eşinin aldığı 20 kilo hakkında konuşmuş ve şöyle demişti:



"Yakıştırdım tabii ki, eşim yani sonuçta. Boyu uzun olduğu ve spor geçmişi olduğu için çok göbekli gibi durmuyor. 20 kilo iddialı bir kilo. İnanamıyorum ben de" diyen Atiksoy, "Berk de o kiloları nasıl vereceğini düşünüyor. Bakalım."