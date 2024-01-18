Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin bebek heyecanı: Yolu yarıladık

"BABAMIZIN GÖZÜNDEN BİZ"

Heyecanları günden güne büyüyen çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, karnı burnunda yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, "Yolu yarıladık kızçem. Allah’ıma şükürler olsun. Tek temennim sağlıkla ve vakti geldiğinde seni kucağıma alabilmek. Dualarınıza her zaman ihtiyacımız var. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Babamızın gözünden biz" ifadelerini kullandı.

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Berk Oktay da "Benim güzel ailem" yorumunu yaptı.