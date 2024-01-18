Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin bebek heyecanı: Yolu yarıladık

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Kız bebek bekleyen Atiksoy, hamilelik pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin bebek heyecanı: Yolu yarıladık

İki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy'un geçtiğimiz aylarda bebek beklediği ortaya çıkmıştı.

KIZ BEBEK GELİYOR

Bir kızları olacağını sosyal medyadan duyuran ikiliden Berk Oktay, paylaşımına "Eşim, kızım ve oğlum… Benim güzel ailem" notunu düşmüştü.

Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin bebek heyecanı: Yolu yarıladık - 1

Yıldız Çağrı Atiksoy ise aynı kareleri kendi hesabından paylaşıp "Kız bebemiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu" demişti.

Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çiftinin bebek heyecanı: Yolu yarıladık - 2

"BABAMIZIN GÖZÜNDEN BİZ"

Heyecanları günden güne büyüyen çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, karnı burnunda yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, "Yolu yarıladık kızçem. Allah’ıma şükürler olsun. Tek temennim sağlıkla ve vakti geldiğinde seni kucağıma alabilmek. Dualarınıza her zaman ihtiyacımız var. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Babamızın gözünden biz" ifadelerini kullandı.

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Berk Oktay da "Benim güzel ailem" yorumunu yaptı.

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