Berkay Şahin'den Volkan Konak paylaşımı: Herkes anıyor seni ağabeyim

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek 58 yaşında hayatını kaybetti. "Kuzeyin oğlu" lakaplı ünlü isim, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Trabzon'da toprağa verildi. VOLKAN KONAK'A VEDA Şarkıcı Berkay Şahin de daha önce kendisine el uzattığını açıkladığı Volkan Konak için yeni bir paylaşım yaptı.



"HEP KULAKLARINI ÇINLATIYORUZ" Murat Boz'un sahnede Volkan Konak'ın şarkılarını söylemesiyle ilgili paylaşım yapan Berkay Şahin, "Ah benim aslan ağabeyim... Koç ağabeyim... Ben sahnede şarkını söyleyemiyorum ama herkes anıyor seni ağabeyim. Biz de karımla, çocuklarımla evde hep kulaklarını çınlatıyoruz... Seni çok çok seviyorum ağabeyim." dedi.

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