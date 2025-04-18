Berkay Şahin'den Volkan Konak paylaşımı: Herkes anıyor seni ağabeyim
Ünlü sanatçı Volkan Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti. Konak'a olan sevgisi bilinen şarkıcı Berkay Şahin de merhum isim için duygusal bir mesaj paylaştı.
Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kıbrıs'taki bayram konserinde kalp krizi geçirerek 58 yaşında hayatını kaybetti. "Kuzeyin oğlu" lakaplı ünlü isim, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Trabzon'da toprağa verildi.
Şarkıcı Berkay Şahin de daha önce kendisine el uzattığını açıkladığı Volkan Konak için yeni bir paylaşım yaptı.
"HEP KULAKLARINI ÇINLATIYORUZ"
Murat Boz'un sahnede Volkan Konak'ın şarkılarını söylemesiyle ilgili paylaşım yapan Berkay Şahin, "Ah benim aslan ağabeyim... Koç ağabeyim... Ben sahnede şarkını söyleyemiyorum ama herkes anıyor seni ağabeyim. Biz de karımla, çocuklarımla evde hep kulaklarını çınlatıyoruz... Seni çok çok seviyorum ağabeyim." dedi.
"ASLAN AĞABEYİM GÖÇTÜ GİDİYOR"
Öte yandan Volkan Konak'ın ölüm haberinin ardından sanatçı ile bir programda şarkı söylediği anları paylaşan Berkay Şahin "Ben kendi ailem dahil olmak üzere hayatımda hiç gidenleri buraya koymaktan acımı paylaşmaktan yana değilim! Ama benim aslan ağabeyim, can ağabeyim Volkan ağabeyim göçtü gidiyor…" ifadelerini kullanmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Berkay Şahin
- Volkan Konak
- Sosyal Medya