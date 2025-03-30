Berker Güven'den Nihal Yalçın'a övgü dolu doğum günü mesajı

Son olarak Üç Kız Kardeş adlı dizide başrol oynayan Berker Güven, uzun yıllardır kendisi gibi oyuncu Nihal Yalçın ile aşk yaşıyor.



İlişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Berker Güven, 44 yaşına basan sevgilisi Nihal Yalçın'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"HAYRANLIĞIMI NE KADAR ANLATSAM AZ"



30 yaşındaki Güven paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Hızlı karar alma becerine, valizini günler öncesinden hazırlayacak kadar düzenli olmana, aynı anda birçok işi sakinlikle halledebilme yeteneğine, teknolojiye olan hakimiyetine, her şeyi planlayıp organize edebilme becerine ve daha birçok özelliğine hayranlığımı ne kadar anlatsam az. İyi ki doğmuşsun canım sevgilim, nice mutlu yaşların olsun."

