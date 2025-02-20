Berrak Tüzünataç'tan şöhret itirafı: Ben hazırlıksız yakalanan taraftayım

Daha önce Elveda Rumeli, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Fi gibi projelerde rol alan Berrak Tüzünataç, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.



Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu, yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkabileceğinin sinyallerini verdi.

"BAZEN ZAAFLARIMA YENİLEBİLİYORUM"

"Zaaf, bence kendine zararı olduğunu bile bile tekrarlamayı bırakamadığın şeyler demek" diyen Berrak Tüzünataç, "Sen zaaflarına yenilen birisi misin?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Aslında güvendiğim bir inadım ve disiplinim vardır ama zorlanırım. Çünkü sabırla imtihanı olan biri olduğu için zaaf bir kaçış noktası gibi geliyor. Bazen yenilebiliyorum."