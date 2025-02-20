Berrak Tüzünataç'tan şöhret itirafı: Ben hazırlıksız yakalanan taraftayım
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Berrak Tüzünataç, "Empati" programına konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan ünlü oyuncu, şöhreti tanımladı.
Daha önce Elveda Rumeli, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Ezel, Muhteşem Yüzyıl, Fi gibi projelerde rol alan Berrak Tüzünataç, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu.
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü oyuncu, yeni bir projeyle izleyici karşısına çıkabileceğinin sinyallerini verdi.
"BAZEN ZAAFLARIMA YENİLEBİLİYORUM"
"Zaaf, bence kendine zararı olduğunu bile bile tekrarlamayı bırakamadığın şeyler demek" diyen Berrak Tüzünataç, "Sen zaaflarına yenilen birisi misin?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Aslında güvendiğim bir inadım ve disiplinim vardır ama zorlanırım. Çünkü sabırla imtihanı olan biri olduğu için zaaf bir kaçış noktası gibi geliyor. Bazen yenilebiliyorum."
"ŞÖHRETİ KABULLENMEM GEREKTİ"
"Şöhret nedir?" sorusunu cevaplayan 40 yaşındaki Tüzünataç, "Gözlemlediğim kadarıyla iki türü var. İlk olarak hayat akışında başa gelenler, bir de çok istenmiş olanı var. İkisi de farklı şeyler getiriyor. Ben biraz başına gelen kategorisindeyim. Ne bu kadar öne çıkabileceğimi ön gördüm, dolayısıyla ben bocalan ve şimdilerde oturtan bir tarafındayım. Şöhretin hazırlıksız yakalanan tarafındayım. Benim şöhreti kabullenmem gerekti. Şu an çok barışığım bu durumla" ifadelerini kullandı.
"GENÇ MESLEKTAŞLARIMA KARŞI ÇOK CİDDİ BİR EMPATİM VAR"
Şöhretin bedelleri olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, "Bana göre en çetrefilli kısmı göz önünde büyüme kısmı. Çünkü yaşıtlarınız geçtiği tökezlemelerden sizin geçmeniz başka bir konu oluyor. Şunu unutmamak lazım insan beyni oluşumunu 26-27 yaşında tamamlıyor. O yüzden ben genç meslektaşlarıma karşı çok ciddi bir empatisi olan birisiyim" dedi.
"VEFA BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Vefa'nın kendisi için çok önemli olduğunu belirten Berrak Tüzünataç, "Beklenerek yapılan bir şey değil ama insana dair umutlandıran bir şey. Bende de çok vardır" dedi.
"Dostluğun bir maraton olduğunu ve ona alan açılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanan Berrak Tüzünataç, bu bağın hür iradeyle seçildiği için akrabalıktan daha kuvvetli olduğunu söyledi.
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