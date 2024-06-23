Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile Diletta Leotta evlendi

İngiltere'nin Newcastle United takımında oynayan Loris Karius, uzun süredir aşk yaşadığı spor spikeri Diletta Leotta ile hayatını birleştirdi.Ağustos 2023'te ilk kızlarını kucaklarına alan ünlü çift, dünyaevine girdi.
Daha önce "Karius hayatımın erkeği" açıklamasını yapan Diletta Leotta, düğünden kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Ünlü spiker, paylaşımına duvağında da yer alan "Tüm istediğim" ifadesini notunu düştü.
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