Beste Açar, babası Kayahan’ın mezarını sevgilisiyle ziyaret etti

Ünlü isim, sevgilisiyle mutluluk pozuna "Seninle her şeye varım ben. Şükür" notunu düştü.

Usta müzisyen Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2022'de Evren Bölek ile evlendi. Ünlü isim geçtiğimiz yıl, soyadından Bölek'i kaldırarak, boşanma iddialarını doğrulamıştı. İkilinin boşanma davası olaylı olmuştu. Beste Açar'ın yalnızlığı uzun sürmedi. Açar, yeni sevgilisi İsmail Aslan ile fotoğrafını paylaşarak, yeni birlikteliğini duyurdu.

BİRLİKTE ZİYARET ETTİLER

Ünlü sanatçının 50 yaşındaki kızı Beste Açar, babasının mezarını ziyaret etti. Açar, sosyal medya hesabında paylaştığı gönderide, babasının kabrini ziyaret ettiği ana dair bir paylaşımda bulundu.



"Geldik" notuyla paylaşım yapan Açar'a sevgilisi İsmail Aslan da eşlik etti.