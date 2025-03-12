Beste Açar, babası Kayahan’ın mezarını sevgilisiyle ziyaret etti
2015'te hayatını kaybeden müzisyen Kayahan'ın kızı Beste Açar, yeni bir aşka yelken açtı. Açar, sevgilisi İsmail Aslan ile babasının mezarını ziyaret etti.
Usta müzisyen Kayahan'ın kızı Beste Açar, 2022'de Evren Bölek ile evlendi. Ünlü isim geçtiğimiz yıl, soyadından Bölek'i kaldırarak, boşanma iddialarını doğrulamıştı. İkilinin boşanma davası olaylı olmuştu. Beste Açar'ın yalnızlığı uzun sürmedi. Açar, yeni sevgilisi İsmail Aslan ile fotoğrafını paylaşarak, yeni birlikteliğini duyurdu.
Ünlü isim, sevgilisiyle mutluluk pozuna "Seninle her şeye varım ben. Şükür" notunu düştü.
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Ünlü sanatçının 50 yaşındaki kızı Beste Açar, babasının mezarını ziyaret etti. Açar, sosyal medya hesabında paylaştığı gönderide, babasının kabrini ziyaret ettiği ana dair bir paylaşımda bulundu.
"Geldik" notuyla paylaşım yapan Açar'a sevgilisi İsmail Aslan da eşlik etti.
"Yemin Ettim", "Odalarda Işıksızım", "Mor Menekşe", "Geceler" ve "Beni Anlamadın Ya" gibi unutulmaz eserlere imza atan yorumcu, besteci ve şarkı sözü yazarı Kayahan, küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle 3 Nisan 2015'te hayatını kaybetti.
Cenazesi Teşvikiye Camisi'nden kaldırılan sanatçı, vasiyeti gereği Kanlıca Mihrimah Sultan Mezarlığı'na defnedildi.
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