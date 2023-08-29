Beste Açar'dan Alper Kömürcü'ye: Artık yeter demek zamanı

2015 yılında aramızdan ayrılan Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar Kömürcü arasında yıllardır devam eden gerilim başka bir boyuta taşındı. Açar, bu kez İpek Açar Kömürcü'nün eşi Alper Kömürcü'yü hedef aldı.
"ESKİ ORKESTRAMDA ÇALIŞANLARI TEHDİT ETTİ" İDDİASI
Alper Kömürcü'nün eski orkestrasındaki kişileri 'Onunla çalışırsanız bir daha TRT'de çalamazsınız' diye tehdit ettiğini iddia eden Beste Açar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
"ARTIK YETER' DEMEK ZAMANI"
Açar, "Alper Kömürcü'nün eski orkestramdaki müzisyenlere 'Beste'ye çalarsanız TRT'de bir daha çalamazsınız' diye tehdit aramaları ve mesajlarını da bugün gördükten sonra 'artık yeter' demek zamanı! Herkes haddini bilecek. Şunu sakın unutmayın; bir şeyleri hasıraltı etmek onların var olduğu gerçeğini değştirmez, susmaksa her bir durum için yaptığınız sessiz anlaşmalardır, durumu değiştirmez" dedi.
Bir paylaşım daha yapan Beste Açar, "Konser provamda öğrendiğim hakkımda söylenen bu hadsizliği yaradana havale ettim. Şarkıların babamın şarkıları olduğunu hatırlatmak isterim Alper Kömürcü" ifadelerini kullandı.
İpek Açar Kömürcü, 1999 - 2015 yıllar arasında arasında Kayahan ile evlilik yaşamıştı. Ünlü isim, 2015'te Kayahan'ın vefat etmesinden 4 yıl sonra kendisi gibi müzisyen olan Alper Kömürcü ile evlenmişti. Kömürcü çifti şimdilerde bir erkek bebek bekliyor.
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