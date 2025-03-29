Beste Açar'dan Kayahan'ın doğum gününde duygusal mesaj
2015'te hayatını kaybeden müzisyen Kayahan'ın kızı Beste Açar, babasının doğum günününde duygusal bir paylaşımda bulundu.
Usta müzisyen Kayahan'ın kızı Beste Açar, babası Kayahan'ı doğum gününde andı. 50 yaşında Açar, çocukluk fotoğrafını paylaştı. Açar paylaşımına şu yorumu düştü:
"İyi ki doğdun babacığım. Bana yazdığın 'E Bebeğim' şarkısındaki sözler artık gerçek oldu. Senin gibi birisini aramadan o beni buldu. Güven, koşulsuz sevgi, en gerçek aşk artık benim. Sonsuza kadar… Sen de olsaydın bizimle keşke… Belki de varsın bilmiyorum. Ama artık mutlu olduğunu hissediyorun. En güzel Besten en güzeliyle."
Babasının mezarını ziyaret eden Açar "Doğum günün hem Arefe. Annem senin için bu şarkıyı seçti bugün" notuyla paylaşım yaptı.
Açar geçtiğimiz haftalarda yeni sevgilisi İsmail Aslan ile fotoğrafını paylaşarak, yeni birlikteliğini duyurdu. Ünlü isim, sevgilisiyle mutluluk pozuna "Seninle her şeye varım ben. Şükür" notunu düştü.
"Yemin Ettim", "Odalarda Işıksızım", "Mor Menekşe", "Geceler" ve "Beni Anlamadın Ya" gibi unutulmaz eserlere imza atan yorumcu, besteci ve şarkı sözü yazarı Kayahan, küçük hücreli akciğer kanseri nedeniyle 3 Nisan 2015'te hayatını kaybetti. Cenazesi Teşvikiye Camisi'nden kaldırılan sanatçı, vasiyeti gereği Kanlıca Mihrimah Sultan Mezarlığı'na defnedildi.
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