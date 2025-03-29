Beste Açar'dan Kayahan'ın doğum gününde duygusal mesaj

Usta müzisyen Kayahan'ın kızı Beste Açar, babası Kayahan'ı doğum gününde andı. 50 yaşında Açar, çocukluk fotoğrafını paylaştı. Açar paylaşımına şu yorumu düştü:

"İyi ki doğdun babacığım. Bana yazdığın 'E Bebeğim' şarkısındaki sözler artık gerçek oldu. Senin gibi birisini aramadan o beni buldu. Güven, koşulsuz sevgi, en gerçek aşk artık benim. Sonsuza kadar… Sen de olsaydın bizimle keşke… Belki de varsın bilmiyorum. Ama artık mutlu olduğunu hissediyorun. En güzel Besten en güzeliyle."

