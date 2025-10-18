Bestemsu Özdemir'den dedesinin vefatı sonrası teşekkür paylaşımı
Oyuncu Bestemsu Özdemir'in dedesi, birkaç gün önce hayatını kaybetti. Dedesini toprağa veren ünlü isim, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
Kısa bir süre önce Ersin Görkem ile dünyaevine giren ve şimdilerde anne olmak için gün sayan Bestemsu Özdemir, önceki gün acı haberle sarsıldı.
Ünlü oyuncunun dedesi Yalçın Ergün hayatını kaybetti. Özdemir, acı haberi; "Canım dedem Yalçın Ergün bugün melek oldu. Yarın Kayaköy'de ikindi namazıyla uğurlanıp Kayaköy mezarlığına defnedilecektir" sözleriyle duyurdu.
"HUZURLA UYUDUĞUNA EMİNİM"
Dedesini toprağa veren Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
Ünlü oyuncu, paylaşımında "Başsağlığı dileyen, arayan, soran, gelen herkese çok teşekkür ederiz. Bu kadar sevildiği için huzurla uyuduğuna eminim. Artık büyük aşkı Fatoş Hanım, benim canım anneannem bize emanet" ifadelerini kullandı.
