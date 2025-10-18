Bestemsu Özdemir'den dedesinin vefatı sonrası teşekkür paylaşımı

Kısa bir süre önce Ersin Görkem ile dünyaevine giren ve şimdilerde anne olmak için gün sayan Bestemsu Özdemir , önceki gün acı haberle sarsıldı.

"HUZURLA UYUDUĞUNA EMİNİM"

Dedesini toprağa veren Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Ünlü oyuncu, paylaşımında "Başsağlığı dileyen, arayan, soran, gelen herkese çok teşekkür ederiz. Bu kadar sevildiği için huzurla uyuduğuna eminim. Artık büyük aşkı Fatoş Hanım, benim canım anneannem bize emanet" ifadelerini kullandı.