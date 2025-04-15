Bestemsu Özdemir'den estetik iddialarına yanıt
Ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir, “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu. Kariyeri kadar özel hayatıyla da zaman zaman gündem olan Özdemir, hakkındaki estetik iddialarına son noktayı koydu.
Şimdilerde İnci Taneleri adlı dizide rol alan Bestemsu Özdemir, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Bambaşka Sohbetler” programına konuk oldu.
Zayıflığının kariyerini etkilediğini ifade eden ünlü isim, hakkındaki estetik iddialarıyla ilgili de konuştu.
"ZAYIFLIĞIM GENETİK"
"Üzüldüğümde yemek yiyemem, çok hızlı kilo kaybederim" diyen Bestemsu Özdemir, "Benim annem 57 yaşında, 34 beden. Anneannem 80 yaşında ve 38 beden. Ailemi bilen biliyor, bizimki genetik. Zayıflık şimdi moda olunca da ben estetikli ve her yerini yaptıran bir kız oldum" ifadelerini kullandı.
"ESTETİKLİ OLDUĞUMU SÖYLEMELERİ BENİ YARALIYOR"
Bunun üzerine Ceyda Düvenci, "Estetiğin var mı?" diye sordu.
Bestemsu Özdemir, "Yok dişlerimi yaptırdım. Ön dört dişimi yaptırdım, üst dudağımı bilerek döndürdüler. Onu da ben istedim, dişi yaparken içeriden dudağımı döndürdü. Dişimi öne alarak yaptılar onu da. Zaten canlı görenler bende estetik olmadığını anlıyor" dedi.
Bunun üzerine Ceyda Düvenci "Son fotoğraflarda farklısın" deyince Özdemir de "Onlar efekt. Dergi çekimlerinde zaten başka biriyim" yanıtını verdi.
"BOTOKSTAN KORKUYORUM"
Ünlü oyuncu, sözlerine "Botokstan da korkuyorum. Bana estetikli demeleri de beni yaralıyor. Estetik yaptırmadım, çünkü oyuncuyum. Bu sebeple de yaptırmadım. Mimiklerimi görmem lazım, bu meslekteyken estetik yapamam" diye devam etti.
YENİ İLİŞKİSİNİ ANLATTI
Erkek arkadaşının kendisini senaryo yazması için teşvik ettiğini ifade eden Bestemsu Özdemir, ilişkisiyle alakalı da şöyle dedi:
"Ersin benim gibi. O kadar var olduğuna inanmadığım bir insan türü ki... Ben herkese yardımcı olmaya çalıştım ama kimse bana öyle yaklaşmadı bugüne kadar. Hayatımda ilk defa bu kadar destek gördüğüm bir ilişki içerisindeyim. Bunlar bana benim hak ettiğim şey geldi hayatıma diye düşünmeme sebep oldu."
Geniz eti problemi sebebiyle horladığını itiraf eden ünlü oyuncu, "Sevgilim kendimle alakalı negatif şeyleri sevdirdi bana. Ben bunu ilk defa yaşıyorum" dedi.