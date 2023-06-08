Beverly Hills 90210 yıldızı Shannen Doherty kanserin beynine yayıldığını duyurdu

2015 yılında yakalandığı kanser ile mücadele eden oyuncunun hastalığı 2020 yılında nüksetmişti. Sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili sık sık paylaşım yapan yıldız, kanser hücrelerinin arttığını söyledi.

1980'lerde şöhreti yakalayan oyuncu, yaptırdığı son taramalarda kanserin beyninine yayıldığını ifade etti. Oyuncu, paylaşımında "Bu korku... Kargaşa.... Her şeyin zamanlaması... İşte kanser böyle görünebilir" dedi.

