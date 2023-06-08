Beverly Hills 90210 yıldızı Shannen Doherty kanserin beynine yayıldığını duyurdu

Ünlü televizyon dizisi Beverly Hills, 90210 dizisinde Brenda karakterine hayat veren Shannen Doherty sosyal medya hesabından hayranlarına kötü haberi verdi. ABD'li yıldız 4. evre meme kanserinin beynine yayıldığını duyurdu.
2015 yılında yakalandığı kanser ile mücadele eden oyuncunun hastalığı 2020 yılında nüksetmişti. Sosyal medya hesabında sağlık durumuyla ilgili sık sık paylaşım yapan yıldız, kanser hücrelerinin arttığını söyledi.
1980'lerde şöhreti yakalayan oyuncu, yaptırdığı son taramalarda kanserin beyninine yayıldığını ifade etti. Oyuncu, paylaşımında "Bu korku... Kargaşa.... Her şeyin zamanlaması... İşte kanser böyle görünebilir" dedi.
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