Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show hakkında yeni açıklama

"DAHA GÜZELİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Son olarak Aramızda Kalmasın programından Umut Ünver'e konuşan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un yeniden başlayıp başlamayacağı konusunda yeni bir açıklama yaptı.



Ünlü isim, "Devamlı başladı, başlayacak diye haberler çıkıyor. Bunların bir kısmı doğru. Başlamak gibi bir niyetimiz var. İyi bir şey yapmak istiyoruz. İnsanların aklında çok güzel kalmıştı. Programın içini yeniden doldurup daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bakalım 'en değerlisini vermek için biraz daha bekliyoruz" dedi.