Beyazıt Öztürk'ten Beyaz Show hakkında yeni açıklama

Son olarak "O Ses Türkiye" adlı yarışma programında boy gösteren Beyazıt Öztürk, birkaç ay önce katıldığı canlı yayında 2018'den beri yayınlanmayan Beyaz Show'un tekrar başlayacağını müjdelemişti.
Beyazıt Öztürk “Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Acun Ilıcalı da konuyla ilgili konuşmuş ve yeni sezonu işaret etmişti.
"DAHA GÜZELİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Son olarak Aramızda Kalmasın programından Umut Ünver'e konuşan Beyazıt Öztürk, Beyaz Show'un yeniden başlayıp başlamayacağı konusunda yeni bir açıklama yaptı.
Ünlü isim, "Devamlı başladı, başlayacak diye haberler çıkıyor. Bunların bir kısmı doğru. Başlamak gibi bir niyetimiz var. İyi bir şey yapmak istiyoruz. İnsanların aklında çok güzel kalmıştı. Programın içini yeniden doldurup daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bakalım 'en değerlisini vermek için biraz daha bekliyoruz" dedi.
SEZON FİNALİ ARDINDAN YAYINLANMADI
Beyazıt Öztürk’ün ‘Beyaz Show’ adlı talk-show programı 6 Aralık 1996’da Kanal D’de ilk bölümüyle yayına başlamıştı. 22 sezon boyunca süren program 4 Mayıs 2018 Cuma gecesi sezon finali yaptıktan sonra bir daha yayınlanmamıştı.
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