Beyin kanaması geçirdiği iddia edilen Banu Alkan'ın son durumu belli oldu

Yeşilçam'ın sevilen yüzü Banu Alkan, yüksek tansiyon ve şeker hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçının beyin kanaması geçirdiği iddia edildi. Bu söylentilerin ardından, paylaşımda bulunan Onur Akay, Alkan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.





Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Banu Alkan’ın hastaneye kaldırıldığı doğru ancak beyin kanaması geçirdiği iddiaları asılsız” ifadelerini kullandı. Akay, Alkan ile telefonda görüştüğünü belirterek şunları söyledi: "Banu ablanın sağlık durumu şu an çok şükür iyi. Doktorları tansiyon ve şeker seviyelerini kontrol altına almakta zorlandı ancak gerekli müdahalelerle tehlikeyi atlattı."