Beyin kanaması geçiren oyuncu Settar Tanrıöğen'in son durumu

SETTAR TANRIÖĞEN'İN SON DURUMU

Beyin damarlarında oluşan anevrizma kanaması nedeniyle tedavisi devam eden sanatçı Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada “26 Ocak 2024 (Cuma) günü, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde, hastamız Settar Tanrıöğen’de; beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Yoğun bakım servisine alınan oyuncuda 29 Ocak Pazar günü beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edildi ve sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapıldı.



"KLİNİK DURUMU STABİL"



Oyuncunun tedavisine devam edildiği ve bugün itibariyle "klinik durumunun stabil" olduğu bildirildi. Beyin kanamaları sonrası çıkabilecek riskler nedeniyle oyuncunun yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitesinde devam edecek.

SETE NE ZAMAN DÖNECEK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kızılcık Şerbeti” dizisinin yapım şirketi Gold Film’in sağlık durumunu yakından takip ettiği Tanrıöğen’in Kızılcık Şerbeti’nin bu haftaki bölümündeki sahnelerini geçen hafta tamamlandığı, yeni bölümler için sete dönüş tarihine doktorlarıyla yapılacak görüşme sonrası karar verileceği öğrenildi.

Tanrıöğen'in sete ne zaman döneceği ise henüz belirsizliğini koruyor