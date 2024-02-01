Beyin kanaması geçiren oyuncu Settar Tanrıöğen'in son durumu

Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, beyin kanaması geçirmişti. Ebru Destan, ünlü isimle ilgili açıklama yapmış ve “Settar abim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş. Bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerim. Seni seviyoruz" demişti.
GOLD FİLM TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
Kızılcık Şerbeti'nin yapım şirketi olan Gold Film'den yazılı bir açıklama yapılmış ve açıklamada "Hastamız işlem sonrasında tekrar yoğun bakıma alınmıştır. Sanatçı Settar Tanrıöğen'in hastanemize gelişinde olduğu gibi bilinci açık bir halde yoğun bakım servisimizde izlenmeye devam edilmektedir" ifadelerine yer verilmişti.
SETTAR TANRIÖĞEN'İN SON DURUMU
Beyin damarlarında oluşan anevrizma kanaması nedeniyle tedavisi devam eden sanatçı Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada “26 Ocak 2024 (Cuma) günü, baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı şikayetleri üzerine yapılan tıbbi değerlendirmesinde, hastamız Settar Tanrıöğen’de; beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında kanama tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Yoğun bakım servisine alınan oyuncuda 29 Ocak Pazar günü beyindeki kanamaya bağlı gelişme ihtimali olan beyin omurilik sıvısında artış tespit edildi ve sıvı basıncının dengelenmesi için girişimsel işlem yapıldı.
"KLİNİK DURUMU STABİL"
Oyuncunun tedavisine devam edildiği ve bugün itibariyle "klinik durumunun stabil" olduğu bildirildi. Beyin kanamaları sonrası çıkabilecek riskler nedeniyle oyuncunun yakın takibi bir süre daha yoğun bakım ünitesinde devam edecek.
SETE NE ZAMAN DÖNECEK?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kızılcık Şerbeti” dizisinin yapım şirketi Gold Film’in sağlık durumunu yakından takip ettiği Tanrıöğen’in Kızılcık Şerbeti’nin bu haftaki bölümündeki sahnelerini geçen hafta tamamlandığı, yeni bölümler için sete dönüş tarihine doktorlarıyla yapılacak görüşme sonrası karar verileceği öğrenildi.
Tanrıöğen'in sete ne zaman döneceği ise henüz belirsizliğini koruyor
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