Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen aylar sonra görüntülendi

Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Üç kez ameliyat olan ünlü oyuncunun ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenilmişti.

Beyin kanaması geçiren oyuncu, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Snob Magazin tarafından Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncunun hayat verdiği "Abdullah Ünal" karakterini Ahmet Mümtaz Taylan devralmıştı.