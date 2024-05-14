Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen aylar sonra görüntülendi

Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Üç kez ameliyat olan ünlü oyuncunun ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenilmişti.
Beyin kanaması geçiren oyuncu, aylar sonra ilk kez görüntülendi. Snob Magazin tarafından Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncunun hayat verdiği "Abdullah Ünal" karakterini Ahmet Mümtaz Taylan devralmıştı.
SETTAR TANRIÖĞEN NEDEN AYRILDI?
Settar Tanrıöğen’in geçirdiği beyin kanaması sonrası zaman zaman geçici hafıza kaybı yaşadığı, diziyle ilgili birçok detayı ve isimleri unuttuğu öğrenildi. Usta aktör iyileşme sürecinin yavaş ilerlemesi ve zamana yayılacak olması yüzünden projeye veda etmek zorunda kaldı.
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