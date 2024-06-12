Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in son hali

Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı. Üç kez ameliyat olan ünlü oyuncunun ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenilmişti.

Oyuncunun hayat verdiği "Abdullah Ünal" karakterini Ahmet Mümtaz Taylan devralmıştı.

Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde dizideki rol arkadaşları Serkan Tınmaz, Emrah Altıntoprak ve Rahimcan Kapkap ile buluştu. Kapkap, verdikleri pozu "Settar abimiz bizi yemeğe çıkardı" notuyla paylaştı.