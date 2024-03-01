Beyin kanaması geçirmişti: Tedavisi devam eden Settar Tanrıöğen'den haber var

Geçtiğimiz ay beyin kanaması geçiren ve tedavisi devam eden oyuncu Settar Tanrıöğen, rol aldığı diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Beyin kanaması geçirmişti: Tedavisi devam eden Settar Tanrıöğen'den haber var

Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı.

İki kez ameliyat edilen oyuncunun tedavi sürecine bir süre daha devam edeceği ve ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenilmişti.

TANRIÖĞEN'İN ROLÜNÜ AHMET MÜMTAZ TAYLAN DEVRALMIŞTI

Oyuncunun geçici hafıza kaybı yaşadığı ortaya çıkmış ve Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği "Abdullah Ünal" karekterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı açıklanmıştı.

Beyin kanaması geçirmişti: Tedavisi devam eden Settar Tanrıöğen'den haber var - 1
Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ı olmuştu: Ahmet Mümtaz Taylan'dan ilk set karesi

Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah'ı olmuştu: Ahmet Mümtaz Taylan'dan ilk set karesi

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HAFTAYA TABURCU OLUYOR

Tüm bu gelişmelerin ardından Settar Tanrıöğen'in son durumuyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. 

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; hafızasındaki sıkıntıyı atlatan ve diziyle ilgili gelişmeleri soran usta oyuncu, haftaya taburcu olacak.

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