Beyin kanaması geçirmişti: Tedavisi devam eden Settar Tanrıöğen'den haber var

Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerle hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince acil ameliyata alınmıştı.

İki kez ameliyat edilen oyuncunun tedavi sürecine bir süre daha devam edeceği ve ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenilmişti.

TANRIÖĞEN'İN ROLÜNÜ AHMET MÜMTAZ TAYLAN DEVRALMIŞTI

Oyuncunun geçici hafıza kaybı yaşadığı ortaya çıkmış ve Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği "Abdullah Ünal" karekterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı açıklanmıştı.