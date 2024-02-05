Beyin tümörü operasyonu geçirmişti: Şimal son durumunu paylaştı

Şarkıcı Şimal, iki yıl önce meme kanserine yakalanmış ve uzun bir tedavi süreci sonrası hastalığı yenmişti. Kısa bir süre önce rutin kontrolleri için hastaneye giden Şimal'in beyninde tümör tespit edilmişti.
Sevenlerinden dua isteyen ünlü şarkıcı, "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka acil ameliyat dediler, çok üzgünüm" demişti.
Beynindeki tümör nedeniyle 8 saatlik bir operasyon geçiren Şimal, ışın tedavisine başladığını "Beyindeki diğer 3 tümör için ilk ışın tedavisini almaya geldik" sözleriyle duyurmuştu.
"ZAMANA İHTİYACIM VAR"
Tedavisi süren Şimal, sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.
Ünlü isim, paylaşımında "Her geçen gün daha iyi oluyorum. Çok mesaj alıyorum ama dönemiyorum kusura bakmayın. Işın tedavisi uyku yapıyor birazcık. Aldığım ilaçlar dolayısıyla da sarhoş gibiyim. Yani biraz daha zamana ihtiyacım var. Sizi çok seviyorum" dedi.
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