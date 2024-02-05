Beyin tümörü operasyonu geçirmişti: Şimal son durumunu paylaştı

"ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Tedavisi süren Şimal, sağlık durumuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.



Ünlü isim, paylaşımında "Her geçen gün daha iyi oluyorum. Çok mesaj alıyorum ama dönemiyorum kusura bakmayın. Işın tedavisi uyku yapıyor birazcık. Aldığım ilaçlar dolayısıyla da sarhoş gibiyim. Yani biraz daha zamana ihtiyacım var. Sizi çok seviyorum" dedi.