Beyin tümörüyle mücadele eden Şimal hastaneden paylaştı: Çok yorgunum

"SIRADA AKILLI İLAÇ TEDAVİSİ VAR"

Tedavisi devam eden ünlü şarkıcı, son olarak hastanede çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.



Şimal, paylaşımında; "Beynimde kalan 3 tümör için son ışın tedavisini almaya geldik. Şimdi sırada akıllı ilaç tedavisi var. Beni soracak olursanız çok yorgunum. Yine de bugünüme şükürler olsun. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.