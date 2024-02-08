Beyin tümörüyle mücadele eden Şimal hastaneden paylaştı: Çok yorgunum

Bir süredir beyin tümörüyle mücadele eden ve ameliyat sonrası tedavisi devam eden şarkıcı Şimal, hastaneden yeni bir kare paylaştı. Ünlü isim, sevenlerine "Dualarınızı eksik etmeyin" diye seslendi.

Beyin tümörüyle mücadele eden Şimal hastaneden paylaştı: Çok yorgunum

Üç yıl önce yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, birkaç hafta önce rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrendi.

Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, geçtiğimiz haftalarda 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

Beyin tümörüyle mücadele eden Şimal hastaneden paylaştı: Çok yorgunum - 1

"SIRADA AKILLI İLAÇ TEDAVİSİ VAR"

Tedavisi devam eden ünlü şarkıcı, son olarak hastanede çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Şimal, paylaşımında; "Beynimde kalan 3 tümör için son ışın tedavisini almaya geldik. Şimdi sırada akıllı ilaç tedavisi var. Beni soracak olursanız çok yorgunum. Yine de bugünüme şükürler olsun. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

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