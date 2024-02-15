Beyin tümörüyle mücadele ediyor: Şimal gözyaşlarını tutamadı

Üç yıl önce yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz aylarda rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti.

Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 17 Ocak'ta 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.

"DUALARINIZLA AYAKTAYIM"

Şimal ameliyat sonrası yaptığı ilk paylaşımda "Her geçen gün daha iyi oluyorum şükür. Haftaya ışın tedavisi başlıyor, sonra akıllı ilaçları kullanacağım. Yorucu bir süreçten geçiyorum ama his isyan etmiyorum. Yaradana teslimim. Kendimi iyi hissettikçe sizleri bilgilendireceğim. Bol bol dinleniyorum şimdilik. Bu arada güzel dualarınızla ayaktayım çok teşekkür ederim hepinize. Kocaman öpüyorum hepinizi, kendinize çok iyi bakın" demişti.