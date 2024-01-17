Beyninde tümör tespit edilmişti: Şarkıcı Şimal ameliyata girdi

Uzun bir tedavi sürecinin ardından meme kanserini yenen şarkıcı Şimal'in beyninde tümör olduğu tespit edilmişti. Ünlü isim, 8 saat sürecek bir ameliyata girdi.

Beyninde tümör tespit edilmişti: Şarkıcı Şimal ameliyata girdi

"Ucuz Roman", "Ağla Ağla" gibi şarkılarla tanınan Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış ve uzun bir tedavi sonrası hastalığı yenmişti.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Geçen hafta rutin kontrollerini yaptırmak için hastaneye giden şarkıcının bu kez beyninde tümör tespit edildi.

Şimal yaptığı açıklamada; "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka... Acil ameliyat dediler, çok üzgünüm" demişti.

Beyninde tümör tespit edilmişti: Şarkıcı Şimal ameliyata girdi - 1

"GÜÇLÜ KADINIM BENİM"

Hastaneye yatan Şimal, bugün 8 saat sürecek bir ameliyata girdi.

Şimal'in sedyeyle ameliyathane götürüldüğü anları Instagram'da paylaşan nişanlısı Necati Arıcı, "Bugünler de geçecek inanıyoruz. Dualarınızla bize hep güç verdiniz. Şimal'iniz birazdan ameliyata girecek, 8 saat süreceğini söylediler. Bir gün de yoğun bakımda kalacak ve tertemiz aramıza geri dönecek. Güçlü kadınım benim, dayan az kaldı. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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