Beyninde tümör tespit edilmişti: Şimal'den yeni paylaşım

Takipçilerine öpücük yollayan Şimal, "Her geçen gün daha iyi oluyorum çok şükür. Haftaya ışın tedavisi başlıyor sonra akıllı ilaçları kullanacağım. Yorucu bir süreçten geçiyorum ama isyan etmiyorum teslimim yaradana. Kendimi iyi hissettikçe sizleri bilgilendireceğim bol bol dinleniyorum şimdilik. Bu arada güzel dualarınızla ayaktayım. Çok teşekkür ederim hepinize. Kocaman öpüyorum, kendinize çok iyi bakın" demişti.

IŞIN TEDAVİSİNE BAŞLADI Tedavisi devam eden Şimal'den yeni bir paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı, hastanede verdiği poza "Beyindeki diğer 3 tümör için ışın tedavisi almaya geldik" notunu düştü.