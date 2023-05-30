Beyonce kızı Blue Ivy'yi sahneye çıkardı

Şu sıralar dünya turnesi kapsamında Avrupa'da konser veren Beyonce, sahneye ilk çocuğu Blue Ivy'yi çıkardı. Rönesans dünya turnesi kapsamında Paris'te konser veren R&B yıldızı, 11 yaşındaki kızıyla gurur duyduğunu söyledi.
Birkaç gece önce de kızını sahneye çıkaran ve dansçıları arasına dahil eden yıldız "Benim ilk doğan çocuğum. Senin annen olduğum için çok gururluyum. Neşe saçıyorsun benim tatlı meleğim" ifadelerini kullandı.
TURNE EKİBİNE CÖMERT HAREKET
Öte yandan "kraliçe" lakaplı pop yıldızı turne ekibine ısmarladığı 2 bin sterlinlik yemek siparişiyle gündeme gelmişti. Ekibi için 110 tavuk burger, 90 pide ve 9 tavuk but sipariş eden 41 yaşındaki şarkıcının alışveriş fişini Daily Mail yayınladı.
TURNER'I ANDI
İsviçre’nin Zürih yakınlarındaki evinde hayatını kaybeden müzik dünyasının efsanevi ismi Tina Turner, tüm hayranlarını yasa boğdu. Rock'n roll ikonunun binlerce hayranından biri olan Grammy ödüllü şarkıcı Beyonce, sahnede Turner'ı andı.
83 yaşında hayatını kaybeden şarkıcının kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Beyonce "Eğer benim hayranımsanız, Tina Turner'ın da hayranı sayılırsınız. Çünkü Tina Turner olmasaydı ben bu sahnede olamazdım" dedi.