Beyonce kızı Blue Ivy'yi sahneye çıkardı

TURNER'I ANDI

İsviçre’nin Zürih yakınlarındaki evinde hayatını kaybeden müzik dünyasının efsanevi ismi Tina Turner, tüm hayranlarını yasa boğdu. Rock'n roll ikonunun binlerce hayranından biri olan Grammy ödüllü şarkıcı Beyonce, sahnede Turner'ı andı.



83 yaşında hayatını kaybeden şarkıcının kariyerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Beyonce "Eğer benim hayranımsanız, Tina Turner'ın da hayranı sayılırsınız. Çünkü Tina Turner olmasaydı ben bu sahnede olamazdım" dedi.

