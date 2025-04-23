Beyonce'nin annesi kansere yakalandı
Dünyaca ünlü sanatçı Beyonce'nin 71 yaşındaki annesi Tina Knowles meme kanseriyle mücadele ettiğini açıkladı.
Müzik dünyasını ünlü isimlerin Beyonce ve Solange'ın annesi Tina Knowles kansere yakalandığını açıkladı.
71 yaşındaki Tina Knowles, geçtiğimiz Temmuz ayında birinci evre meme kanserine yakalandı.
Matriarch adlı anı kitabında ilk kez kanser teşhisi hakkında konuşan Tina Knowles, "Bu yolculuğu kitapta paylaşıp paylşamamak konusunda kararsız kaldım çünkü mahremiyetime önem veriyorum ama paylaşmaya karar verdim çünkü diğer kadınların bundan ders çıkarabileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Mamografi çektirmeyi ihmal ettiğini belirten Knowles, kızı Beyonce'nin kanser teşhisi haberini "iyi karşılaştığını" söyledi ve şarkıcının "pozitif kaldığını ve hastalıkla başa çıkmayı görev edindiğini" söyledi.
Tina Knowles, kızı Solange'ın ise "Anne bununla baş edeceğiz." dediğini belirtti.
BABASI DA KANSERE YAKALANDI
Aile geçmişinde kansere yakalanan hiçkimse olmadığını belirten Knowles'un eski eşi (Beyoncé ve Solange'ın babası) Mathew Knowles da 2019'da kansere yakalanmıştı.
Geçtiğimiz yıl ameliyat olan Mathew Knowles kanseri yendiğini açıklamıştı.
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