Beyonce'nin annesi kansere yakalandı

Müzik dünyasını ünlü isimlerin Beyonce ve Solange'ın annesi Tina Knowles kansere yakalandığını açıkladı.



71 yaşındaki Tina Knowles, geçtiğimiz Temmuz ayında birinci evre meme kanserine yakalandı.



Matriarch adlı anı kitabında ilk kez kanser teşhisi hakkında konuşan Tina Knowles, "Bu yolculuğu kitapta paylaşıp paylşamamak konusunda kararsız kaldım çünkü mahremiyetime önem veriyorum ama paylaşmaya karar verdim çünkü diğer kadınların bundan ders çıkarabileceğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

