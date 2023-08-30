Beyonce'nin eşi rapçi Jay-Z sosyal medyaya geri döndü

Grammy ödüllü şarkıcı Beyonce ile evli olan ünlü rapçi Jay-Z, sosyal medyaya geri döndü.

Beyonce'nin eşi rapçi Jay-Z sosyal medyaya geri döndü

Sahne adı Jay-Z olan ABD'li rapçi Shawn Corey Carter, sosyal medyaya geri döndü. Forbes tarafından dünyanın en zengin hip-hop sanatçısı ilan edilen rapçi, iki sene sonra resmen Instagram'a döndü.

53 yaşındaki rapçi daha önce sosyal medya hesabını silmişti. 29 Ağustos'ta ilk kez paylaşım yapan müzisyen, yalnızca bir kişiyi takip ediyor. O da şu sıralar Renaissance turnesinde olan eşi .

Beyonce'nin eşi rapçi Jay-Z sosyal medyaya geri döndü - 1

Rapçi ilk paylaşımında The Book of Clarence filminin klibini paylaştı. Başrolünde Lakeith Stanfield'in olduğu film, millattan sonra Kudüs'te ailesi için daha iyi bir hayat kurmaya çalışan bir adamın hikayesini konu alıyor.

Rapçi, Jeymes Samuel'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yapımcıların biri.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...