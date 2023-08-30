Beyonce'nin eşi rapçi Jay-Z sosyal medyaya geri döndü

Sahne adı Jay-Z olan ABD'li rapçi Shawn Corey Carter, sosyal medyaya geri döndü. Forbes tarafından dünyanın en zengin hip-hop sanatçısı ilan edilen rapçi, iki sene sonra resmen Instagram'a döndü.



53 yaşındaki rapçi daha önce sosyal medya hesabını silmişti. 29 Ağustos'ta ilk kez paylaşım yapan müzisyen, yalnızca bir kişiyi takip ediyor. O da şu sıralar Renaissance turnesinde olan eşi Beyonce.