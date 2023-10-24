Beyonce'nin eşi rapçi Jay-Z viral olan o soruyu cevapladı: Rapçi ile yemek mi 500 bin dolar mı?

"GERÇEKLEŞECEĞİNİ SÖYLEDİĞİM HER ŞEY GERÇEKLEŞTİ"



Programın sunucu Gayle King "Eğer seçim paradan yana olursa, senin bilgeliğinden mahrum kalacaklar" dedi. Bunun üzerine Jay-Z "Tüm bunlara 10 dolara sahip olabilirsiniz. 500 bin doları alın, sonra gidip albüm alın ve onları dinleyin" dedi.

"Gerçekleşeceğini söylediğim her şey oldu. Yapmak istediğim her şeyi yaptım" diyerek sözlerini tamamlayan rapçi, Forbes'a göre 2,5 milyar dolar değerinde servete sahip.

MİLYARDER ÜNVANI VERİLDİ

Forbes tarafından 2019 yılında "milyarder" unvanı verilen Jay-Z, yeni bir albüm piyasaya sürmese bile büyük bir servetin sahibi.

Rapçi, müzik kariyerinin dışında Armand de Brignac adında bir alkol şirketine sahip. Öte yandan rapçi, Roc Nation adlı ajansı sayesinde yeni yetenekleri keşfediyor ve onların temsilciliğini üstleniyor. Müzisyenin geniş sanat koleksiyonu da servetinin artmasında büyük bir rol oynuyor.

