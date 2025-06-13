Beyonce'nin Londra konseri: İkiz çocuklarının doğum gününü kutladı

Cowboy Carter adlı albümüyle 2024 yılına damga vuran ünlü şarkıcı Beyonce dünya turnesiyle gündemden düşmüyor.

12 Haziran akşamı Londra'da hayranlarıyla buluşan Beyonce, sahnede duygusal bir ana imza attı. Ünlü isim, konser sırasında ikiz çocukları Rumi ve Sir Carter’ın 8'inci yaş gününü kutladı.

"ANNECİĞİNİZ SİZİ ÇOK SEVİYOR"

People'ın haberine göre; sahnede seyirciye dönen Beyonce, "Herkes doğum günü dileklerini söylesin" dedi. Büyük kızı Blue Ivy ile sahnede olan ünlü şarkıcı, "Anneciğiniz sizi çok seviyor" dedi.