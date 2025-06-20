Beyza Şekerci ile Engin Hepileri'nin karne heyecanı

Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, İntikam dizisinin setinde başlayan ilişkilerini, 2015'te nikah masasına taşımıştı. Ünlü çift, 2018 yılının ekim ayında oğulları Can'ı kucaklarına aldı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Beyza Şekerci ile Engin Hepileri'nin oğulları Can, birinci sınıftan mezun oldu.