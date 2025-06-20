Beyza Şekerci ile Engin Hepileri'nin karne heyecanı
2015 yılından beri mutlu evlilikleri devam eden Beyza Şekerci ile Engin Hepileri'nin oğulları Can, birinci sınıfı bitirdi. Ünlü çift, çocuklarının karne heyecanına ortak oldu.
Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, İntikam dizisinin setinde başlayan ilişkilerini, 2015'te nikah masasına taşımıştı. Ünlü çift, 2018 yılının ekim ayında oğulları Can'ı kucaklarına aldı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Beyza Şekerci ile Engin Hepileri'nin oğulları Can, birinci sınıftan mezun oldu.
MUTLU AİLE POZU
Karnesini alan Can ile objektif karşısına geçen ünlü çift, mutluluklarını takipçileriyle paylaştı. Beyza Şekerci, paylaşımına "Ve 1'inci sınıf biter" notunu düştü. Oyuncu çiftin mutlu aile pozu büyük ilgi gördü.
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