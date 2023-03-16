Bige Önal: Uyanmaktan en mutlu olduğum yer babamın kucağıydı

Bir süredir ekranlardan uzak olan Bige Önal, babasını vefatının ikinci yılında andı. Çocukluk yıllarına ait fotoğrafları yayınlayan Önal, paylaşımına duygusal bir not düştü.

Bige Önal: Uyanmaktan en mutlu olduğum yer babamın kucağıydı

İki yıl önce babası Erhan Önal'ı toprağa veren Bige Önal, vefatının ikinci yılında babasına olan özlemini dile getirdi.

Ünlü isim, sosyal medya hesabından çocukluk yıllarına ait fotoğrafları paylaşıp duygusal bir yazı kaleme aldı.

Bige Önal: Uyanmaktan en mutlu olduğum yer babamın kucağıydı - 1

"HEP ÇOCUK KALMAK İSTEDİM"

"Babamı çok seviyorum' diyen Önal, "Yeni uyanmış Bige’yi bilen bilir. Uyanmaktan en mutlu olduğum yer bu yaşta babamın kucağıydı sanırım. Tam 2 sene önce bugün yetişkinliğim başladı. Her zaman çocuk kalmak istemiş biri olarak bununla baş etmek için türlü türlü yöntem de denedim ama günün sonunda teslim oldum içimde olan bitene..." dedi.

Bige Önal: Uyanmaktan en mutlu olduğum yer babamın kucağıydı - 2

"KALBİMİN ORADA BİR BOŞLUK OLDU"

Ünlü isim, sözlerine "Tam kalbimin orada bir boşluk oldu. Sonra zamanla o boşluğun getirdikleriyle, şekil değiştiren bir özlem duygusuyla ve bitmeyen bir sevgiyle yaşamayı öğrendim. Belki de iyi bir insan olmaya biraz daha yaklaştım. Babamı çok seviyorum. Ona her gün söylüyorum, bugün sizle de paylaşmak istedim" diye devam etti.

Bige Önal'dan babası Erhan Önal'ın ölümünün ardından ilk paylaşım: Hep kapılarda olacak gözüm seni görene kadar
Bige Önal'dan babası Erhan Önal'ın ölümünün ardından ilk paylaşım: Hep kapılarda olacak gözüm seni görene kadar Haberi Görüntüle

Türk futbolunun efsane isimlerinden Erhan Önal 16 Mart 2021 yılında hayatını kaybetmiş, Önal'ın vefatıyla ailesi büyük üzüntü yaşamıştı.

MAGAZİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...