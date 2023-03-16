Bige Önal: Uyanmaktan en mutlu olduğum yer babamın kucağıydı

"KALBİMİN ORADA BİR BOŞLUK OLDU"

Ünlü isim, sözlerine "Tam kalbimin orada bir boşluk oldu. Sonra zamanla o boşluğun getirdikleriyle, şekil değiştiren bir özlem duygusuyla ve bitmeyen bir sevgiyle yaşamayı öğrendim. Belki de iyi bir insan olmaya biraz daha yaklaştım. Babamı çok seviyorum. Ona her gün söylüyorum, bugün sizle de paylaşmak istedim" diye devam etti.

