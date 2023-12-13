Bilal Hancı'nın ihanet videosunu ifşalayan Esin Çepni yeni aşka yelken açtı: Zafer Görgen kimdir?

Kafalar grubunun üyelerinden fenomen ve şarkıcı Bilal Hancı, geçtiğimiz yıl boşanma kararı kararı almış ancak kısa sürede eşi Esin Çepni ile aralarındaki sorunları çözmüştü. Evliliklerine bir şans daha veren ünlü çift, ihaneti iddialarıyla tekrar gündem olmuştu.

Esin Çepni, eşinin ihanet videosunu gözyaşlarıyla paylaşmıştı. Esin Çepni, Bilal Hancı ile resmen boşandıklarını duyurduktan bir süre sonra yeni bir aşka yelken açtı. Çepni, Çaykur Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen ile ilişki yaşamaya başladı.