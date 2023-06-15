Bill Cosby hakkında 9 kadın daha cinsel saldırı iddiasıyla dava açtı

Komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby, cinsel saldırı suçlarından hapis yattıktan sonra hakkında verilen mahkumiyet kararı bozularak serbest bırakılmıştı. Şimdi 9 kadın, Cosby hakkında cinsel saldırı iddiasıyla yeni bir dava açtı.

Bill Cosby hakkında 9 kadın daha cinsel saldırı iddiasıyla dava açtı

ABD'de, cinsel saldırı suçlarından hapis yattıktan sonra hakkında verilen mahkumiyet kararı bozularak serbest bırakılan komedyen ve televizyon yıldızı Bill Cosby (85) hakkında cinsel saldırı iddiasıyla yeni bir dava açıldı.

Cosby'nin “güç ve şöhretini" kullanarak kendilerini mağdur ettiğini iddia eden 9 kadın Nevada'daki federal mahkemede Cosby hakkında cinsel saldırı iddiasıyla yeni bir dava açtı.

dilekçesinde, söz konusu 9 kadının 1979-1992'de Las Vegas, Reno ve Lake Tahoe'da bulunan ev, soyunma odaları ve otellerde uyuşturucuya maruz bırakıldığı ve saldırıya uğradığı öne sürüldü.

Bill Cosby, Andrea Constand adlı spor yöneticisine uyuşturucu vererek cinsel saldırıda bulunmaktan 2018'de suçlu bulunmuş ve Haziran 2021’de serbest bırakılana kadar yaklaşık 3 yıl hapishanede kalmıştı.

Mahkumiyeti bozma kararı savcılar tarafından Kasım 2021’de ABD Yüksek Mahkemesi'ne taşınmış, ancak ABD Yüksek Mahkemesi Mart 2022’de mahkumiyet kararının bozulmasını incelemeyi reddetmişti.

Cosby, 60'tan fazla kadın tarafından tecavüz, cinsel saldırı ve cinsel tacizle suçlanıyor.

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