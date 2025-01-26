Bill Gates hayattaki en büyük pişmanlığını açıkladı

Hayatındaki en büyük hedeflerinden birinin kendi ebeveynlerinin 45 yıllık evliliğine benzer bir evlilik yapmak olduğunu açıklayan Gates, "Melinda'yı annemden biraz daha sakin olmaya teşvik ettim, ancak ikimiz de oldukça azimliydik" dedi. "Çocuklarla daha fazla zaman geçirmeye çabaladım ama yine de Melinda çocuklar için çoğu şeyi yapıyordu" diyen milyarder, yetişkin yıllarını bir kişiyle geçirmenin "harika" olduğunu ifade etti.

Microsoft’un kurucusu, ABD’li milyarder Bill Gates ile 27 yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi Melinda Gates, 2021 yılında boşandı. The Times of London'a konuşan 69 yaşındaki milyarder, hayatındaki "en büyük pişmanlığın" eşinden boşanmak olduğunu söyledi.

"Melinda ve ben tanıştığımızda, oldukça başarılıydım, bu, birlikte olduğumuz dönemde oldu. Bu yüzden, bana çok yardımcı oldu. Boşandığımızda, zordu ve sonra vakfı terk etme kararı aldı ve gitmeyi seçmesi beni hayal kırıklığına uğrattı" diyen Gates ile eşi, 2000 yılında Bill & Melinda Gates Vakfı'nı kurdu. Ayrılmalarının ardından 60 yaşındaki Melinda, Mayıs 2024'te vakıftan istifa etti.

Gates, boşanmanın hayatındaki tek başarısızlığı olup olmadığı sorulduğunda "Bunu listenin en başına koymalısınız. Başkaları da var ama hiçbiri önemli değil" yanıtını verdi.

Sözlerine "Boşanma olayı benim ve Melinda için en az iki yıl boyunca çok kötüydü" diye devam eden Gates, bu ayrılığı "en büyük pişmanlığı" olarak gördüğünü ifade etti.

Çiftin üç çocuğu var: 25 yaşındaki oğlu Rory, 22 yaşındaki kızı Phoebe ve 28 yaşındaki kızı Jennifer. Bill Gates, şu sıralar Paula Hurd ile aşk yaşıyor.