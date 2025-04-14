Bill Gates'in eski eşinden boşanma itirafı: "Gerekliydi"

Melinda French Gates , eski eşinin pişmanlık açıklamasının ardından ilk kez konuştu. Bill Gates'in eski eşi, boşanmalarının "gerekli" olduğunu söyledi. The Times'a konuşan Melinda French "Eğer hayattaki değerlerinizi, en yakın ilişkinizde bile yaşayamıyorsanız, ayrılığın gerekli olduğunu anlıyorsunuz" açıklamasında bulundu.

Melinda French, Bill Gates 'in pişmanlık ifadeleriyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı: "Bu ifadenin ne anlama geldiğini bile bilmiyorum, bu yüzden onun söyledikleri hakkında yorum yapmayacağım. Onun kendi hayatı var. Benim de artık kendi hayatım var. Çok mutluyum."

GATES'İN "EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI"

Öte yandan hayatındaki en büyük hedeflerinden birinin kendi ebeveynlerinin 45 yıllık evliliğine benzer bir evlilik yapmak olduğunu açıklayan Bill Gates, "Melinda'yı annemden biraz daha sakin olmaya teşvik ettim, ancak ikimiz de oldukça azimliydik" demişti.

"Çocuklarla daha fazla zaman geçirmeye çabaladım ama yine de Melinda çocuklar için çoğu şeyi yapıyordu" diyen milyarder, yetişkin yıllarını bir kişiyle geçirmenin "harika" olduğunu ifade etti.

"Melinda ve ben tanıştığımızda, oldukça başarılıydım, bu, birlikte olduğumuz dönemde oldu. Bu yüzden, bana çok yardımcı oldu. Boşandığımızda, zordu ve sonra vakfı terk etme kararı aldı ve gitmeyi seçmesi beni hayal kırıklığına uğrattı" diyen Gates ile eşi, 2000 yılında Bill & Melinda Gates Vakfı'nı kurdu. Ayrılmalarının ardından 60 yaşındaki Melinda, Mayıs 2024'te vakıftan istifa etti.



Gates, boşanmanın hayatındaki tek başarısızlığı olup olmadığı sorulduğunda "Bunu listenin en başına koymalısınız. Başkaları da var ama hiçbiri önemli değil" yanıtını verdi. Sözlerine "Boşanma olayı benim ve Melinda için en az iki yıl boyunca çok kötüydü" diye devam eden Gates, bu ayrılığı "en büyük pişmanlığı" olarak gördüğünü ifade etti.



Çiftin üç çocuğu var: 25 yaşındaki oğlu Rory, 22 yaşındaki kızı Phoebe ve 28 yaşındaki kızı Jennifer. Bill Gates, şu sıralar Paula Hurd ile aşk yaşıyor.