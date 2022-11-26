Bill Gates'in kızı Jennifer Gates'ten hamilelik duyurusu

Dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, hamileliğini duyurdu.



26 yaşındaki Gates, hamileliği nedeniyle artık karnının da belli olduğu bir fotoğrafla bebek beklediklerini açıkladı.



Gates’in paylaşımına annesi Melinda Gates’ten de yorum geldi. Bill Gates ile yollarını ayıran Melinda French Gates, “Bu küçükle tanışıp ikinizin ebeveyn olmasını izlemekten daha fazla heyecan duyamazdım” diye yazdı.



Gates ve Nayel Nassar geçtiğimiz yıl New York'ta ekim ayında dünyaevine girmişti.

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