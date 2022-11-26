Bill Gates'in kızı Jennifer Gates'ten hamilelik duyurusu

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates eşi Nayel Nassar ile birlikte ilk kez bebek beklediklerini açıkladı.

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates'ten hamilelik duyurusu

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Jennifer Gates'in milyon dolarlık düğününe eleştiri

Dünyanın en zengin isimlerinden Bill Gates'in kızı Jennifer Gates, hamileliğini duyurdu.

26 yaşındaki Gates, hamileliği nedeniyle artık karnının da belli olduğu bir fotoğrafla bebek beklediklerini açıkladı.

Gates’in paylaşımına annesi Melinda Gates’ten de yorum geldi. Bill Gates ile yollarını ayıran Melinda French Gates, “Bu küçükle tanışıp ikinizin ebeveyn olmasını izlemekten daha fazla heyecan duyamazdım” diye yazdı.

Gates ve Nayel Nassar geçtiğimiz yıl New York'ta ekim ayında dünyaevine girmişti.

Bill Gates'in kızı Jennifer Gates'ten hamilelik duyurusu - 1

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