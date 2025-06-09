Billie Eilish'in yeni aşkı ortaya çıktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish'in ABD'li aktör Nat Wolff ile aşk yaşadığı öne sürüldü.

Billie Eilish'in yeni aşkı ortaya çıktı

İtalya'nın romantik kenti Venedik’te samimi şekilde görüntülenen ikili, balkonda şampanya eşliğinde öpüşürken objektiflere yakalandı.

ve Nat Wolff’un basın danışmanları, Page Six'in ''Yeni bir aşk mı doğuyor?'' sorusuna henüz yanıt vermedi.

Wolff ve Eilish arasındaki aşk söylentileri, aylardır gündemdeydi. Görgü tanıkları, Billie Eilish ve Nat Wolff'un East Village yakınlarındaki bir  barda bilardo oynarken oldukça yakınlaştıklarını ve Wolff’un bir müşteriye “Billie ile birlikteyiz” dediğini aktardı.

Billie Eilish'in yeni aşkı ortaya çıktı - 1

Özel hayatına dair konuşmama kararı alan ve biseksüel olduğunu açıklayan Eilish, iddialar hakkındaki sessizliğini koruyor. Grammy ödüllü şarkıcı, geçtiğimiz Aralık ayında 2024 yılı hedeflerinden birinin “iyi bir cinsel hayat” olduğunu ve bu hedefe ulaştığını söylemişti.

Billie Eilish'in yeni aşkı ortaya çıktı - 2

Eilish, son olarak Ekim 2022 ile Mart 2023 arasında şarkıcı Jesse Rutherford ile birlikteydi.

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