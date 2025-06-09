Billie Eilish'in yeni aşkı ortaya çıktı
Dünyaca ünlü şarkıcı Billie Eilish'in ABD'li aktör Nat Wolff ile aşk yaşadığı öne sürüldü.
İtalya'nın romantik kenti Venedik’te samimi şekilde görüntülenen ikili, balkonda şampanya eşliğinde öpüşürken objektiflere yakalandı.
Billie Eilish ve Nat Wolff’un basın danışmanları, Page Six'in ''Yeni bir aşk mı doğuyor?'' sorusuna henüz yanıt vermedi.
Wolff ve Eilish arasındaki aşk söylentileri, aylardır gündemdeydi. Görgü tanıkları, Billie Eilish ve Nat Wolff'un East Village yakınlarındaki bir barda bilardo oynarken oldukça yakınlaştıklarını ve Wolff’un bir müşteriye “Billie ile birlikteyiz” dediğini aktardı.
Özel hayatına dair konuşmama kararı alan ve biseksüel olduğunu açıklayan Eilish, iddialar hakkındaki sessizliğini koruyor. Grammy ödüllü şarkıcı, geçtiğimiz Aralık ayında 2024 yılı hedeflerinden birinin “iyi bir cinsel hayat” olduğunu ve bu hedefe ulaştığını söylemişti.
Eilish, son olarak Ekim 2022 ile Mart 2023 arasında şarkıcı Jesse Rutherford ile birlikteydi.
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