Billie Eilish'in yeni aşkı ortaya çıktı

İtalya'nın romantik kenti Venedik’te samimi şekilde görüntülenen ikili, balkonda şampanya eşliğinde öpüşürken objektiflere yakalandı.

Billie Eilish ve Nat Wolff’un basın danışmanları, Page Six'in ''Yeni bir aşk mı doğuyor?'' sorusuna henüz yanıt vermedi.

Wolff ve Eilish arasındaki aşk söylentileri, aylardır gündemdeydi. Görgü tanıkları, Billie Eilish ve Nat Wolff'un East Village yakınlarındaki bir barda bilardo oynarken oldukça yakınlaştıklarını ve Wolff’un bir müşteriye “Billie ile birlikteyiz” dediğini aktardı.

