"KİMSE BİLLUR'A OLAN SEVGİMİ SORGULAMASIN"

Bahadırlı, birkaç gün önce Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Bana büyük haksızlık yapılıyor. Bilip bilmeden eleştiriyorlar. Hakaret edenler bile oldu. Kişilik haklarıma saldırıdan dolayı hepsi hakkında hukuksal hakkımı kullanacağım. Hukuksal hakkım yok ama elbette ailesiyle görüşüp yeni mezar taşı için ortak karar aldık. Siparişini de Kurban Bayramı öncesi verdik. Bu işler iki günde olmuyor. İzin alma süreci, yenisinin yapılma aşaması belli bir zamanı alıyor. Tadilattan geçeceği için kurumuş çiçeklerin yerine yenisini de ekmedik. Durum, bundan ibaret. Kimse benim Billur'a karşı olan sevgimi, onun anısına olan saygımı sorgulamasın" demişti.



Yaşananların ardından Billur Kalkavan'ın mezarı yapılmaya başlandı.