Binnur Şerbetçioğlu ve Ali Uyandıran yıllar sonra bir arada

1989-2002 arasında izleyici karşısına çıkan ve hafızalara kazınan "Bizimkiler" dizisinde birbirinden usta oyuncular yer alıyordu. Dizide "Halis" ve "Dilek" karakterine hayat veren Binnur Şerbetçioğlu ile Ali Uyandıran, bir araya gelip hasret giderdi.
Ali Uyandıran ile eski günleri yad eden Binnur Şerbetçioğlu, buluşmadan fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
"BAŞLAMA YİNE"
Şerbetçioğlu, yayınladığı karelerin altına, "Dumkof ve Dilek, 'başlama yine 'öpeceğim' diye" notunu düştü. Dizinin takipçileri sürpriz buluşmadan karelere "Özlemişiz" yorumları yaptı.
"Halis" karakteri, "Bizimkiler" dizisinde sık sık sarılmaya çalışması ve “Öpeceğim” repliği ile hafızalara kazınmıştı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yaşam
- Magazin
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin