Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücade eden Filiz Akın hastaneden paylaştı
Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olan ve bir süredir sağlık sorunları yaşayan Filiz Akın, hastane odasından paylaşım yaptı.
Türk sinemasının usta isimlerinden biri olan Filiz Akın, sol kulağının üst tarafındaki kanserli doku ve ses tellerinde yaşadığı sorunların ardından çok sayıda ameliyat olmuştu.
Geçtiğimiz kasım ayında da hastaneye kaldırılan ve bir süre sonra taburcu olan Filiz Akın, tekrar hastaneye yattı.
HASTA YATAĞINDAN PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan 81 yaşındaki Filiz Akın, son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Bodrum'da hastanede tedavi gören ünlü oyuncu, hasta yatağından fotoğrafını paylaştı.
Hayranları Filiz Akın'a "Geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Ünlüler
- Oyuncular
- Yeşilçam
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin