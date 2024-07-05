Biran Damla Yılmaz'dan tatil pozları

Daha önce "Kırgın Çiçekler", "Baraj" ve "Yasak Elma" gibi projelerde rol alan Biran Damla Yılmaz, yazın başlamasıyla tatile çıktı.
Ünlü oyuncu, deniz kenarında verdiği pozlarını takipçileriyle paylaştı. Yılmaz, yayınladığı karelere "Yeni yaşın vermiş olduğu yetkiye dayanarak, profilimde tatil sezonunu açıyorum" notunu düştü.
"GENÇ KADINIM"
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda 27 yaşına basan Biran Damla Yılmaz, tatile çıkacağını belirtmişti. Muhabirlerin yalnız olup olmayacağını sorması üzerine de "Tatilde yalnız olmayabilirim. Genç kadınım, tabii ki hayatımda birisi olacak" ifadelerini kullanmıştı.
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