Biran Damla Yılmaz'dan tatil pozları

Daha önce "Kırgın Çiçekler", "Baraj" ve "Yasak Elma" gibi projelerde rol alan Biran Damla Yılmaz, yazın başlamasıyla tatile çıktı.

Ünlü oyuncu, deniz kenarında verdiği pozlarını takipçileriyle paylaştı. Yılmaz, yayınladığı karelere "Yeni yaşın vermiş olduğu yetkiye dayanarak, profilimde tatil sezonunu açıyorum" notunu düştü.