Birand Tunca'nın anne özlemi: Hayat çok kısa

"ANNEMLE SON GEÇİRECEĞİM ZAMANLARI SAYIYORMUŞUM MEĞER"

Birand Tunca, sözlerine "Yeni yıla girerken her eksilen saniyeyi sayarken aslında ben de annemle son geçireceğim zamanları sayıyormuşum meğer... Diyeceğim şu; hayat o kadar kısa, o kadar sürprizlere açık ki. Hayatınızın her zerresine, sağlıkla uyandığınız her güne, sevdiklerinizin yanında olduğu şükürle geçirebileceğiniz günleriniz, yıllarınız olsun. Herkese iyi seneler" diye devam etti.