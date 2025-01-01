Birand Tunca'nın anne özlemi: Hayat çok kısa
Oyuncu Birand Tunca, 2024'ün mart ayında kanser nedeniyle kaybettiği annesi Yasemin Sözen'i vefat etmeden önce hastanede çektiği videoyla andı.
Uzun süredir kanser tedavisi gören annesi Yasemin Sözen'i 2024'ün mart ayında kaybeden Birand Tunca, duygusal bir paylaşımda bulundu.
Annesi Yasemin Sözen vefat etmeden önce hastanede çektiği bir videoyu paylaşan Tunca, "Geçen sene 2024’e hastanede onkoloji servisinde girerken anı olsun diye çekmiştim bu videoyu, anca şimdi tekrar bakabildim, izleyebildim" ifadelerini kullandı.
"ANNEMLE SON GEÇİRECEĞİM ZAMANLARI SAYIYORMUŞUM MEĞER"
Birand Tunca, sözlerine "Yeni yıla girerken her eksilen saniyeyi sayarken aslında ben de annemle son geçireceğim zamanları sayıyormuşum meğer... Diyeceğim şu; hayat o kadar kısa, o kadar sürprizlere açık ki. Hayatınızın her zerresine, sağlıkla uyandığınız her güne, sevdiklerinizin yanında olduğu şükürle geçirebileceğiniz günleriniz, yıllarınız olsun. Herkese iyi seneler" diye devam etti.
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