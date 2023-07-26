Bircan Bali, Hadise'nin itirazı üzerine hakim karşısına çıkacak

"HAKARET KASTI YOKTUR"



Sanık Bircan Bali'nin avukatı tarafından mahkemeye sunulan savunma dilekçesinde ise, "Sanığın sözlerinde şikayetçiye yönelik olarak hakaret kastı olmayıp, magazin basınında büyük yer alan haberler üzerine yorumlar yapılmıştır. Şikayetçi Hadise, Türkiye'de uzun yıllardır tanınan ses sanatçısı, Unicef Türkiye'nin gönüllü 'Çocuk Hakları Savunucusu' olan şarkıcı ve pop stardır. Şikayetçinin ününden dolayı, özel hayatı da magazin basını tarafından yakından takip edilmektedir. Televizyona çıkan kişilerin, topluma örnek olacak, aile yaşantısıyla özellikle çocuklara ve gençlere örnek teşkil etmesi gerektiğinden dolayı buna uygun olarak seçilmesi gerektiği de program esnasında yorumcular tarafından yorumlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Dilekçede, “Dava konusu program mahiyeti itibariyle aktüel olayların tartışıldığı programdır. Bu programlar, haber niteliğindeki yayınlardan farklı olarak programı yapanların ve katılan konukların kişisel görüş, yorum ve eleştirilerinden oluşur" denildi.



BERAAT KARARI VERİLDİ



Mahkeme sanık Bircan Bali hakkında "Hakaret" suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açıldığını ancak suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildiğini belirtti



MAHKEME KARARIN GEREKÇESİNİ AÇIKLADI



Beraat kararına ilişkin gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, kamuya mal olmuş kişilere yönelik eleştirilerin sınırlarının daha geniş olduğu ve diğer insanlara nazaran kendisine yöneltilen ağır eleştirilere daha fazla katlanma yükümlülüğünün bulunduğunu kaydetti.

Gerekçeli kararda, "Şikayetçi Hadise'nin, Türkiye'de uzun yıllardır tanınan ses sanatçısı ve pop star olması sebebi kamuya mal olmuş kişi sınıfına dahil olduğu, şikayetçinin ününden dolayı, özel hayatının da magazin basını tarafından yakından takip edildiği, iddianame de yer alan sanığın sözleri irdelendiğinde magazin basınında yer alan çeşitli haberler üzerine yorumlar yapılmış olduğunun anlaşıldığı, programın niteliği gereği haber niteliğindeki yayınlardan farklı olarak programı yapanların ve katılan konukların kişisel görüş, yorum ve eleştirilerinden oluşan bir program olduğu" belirtildi. Eleştirinin doğasından kaynaklanan sertliğin suç oluşturmadığını belirten mahkeme, Bircan Bali'ye yüklenen suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildiğini kaydetti.



DURUŞMALI YARGILAMA YAPILACAK



Beraat kararına şikayetçi Hadise'nin avukatı itiraz etti. İtirazı kabul eden mahkeme, duruşma açılarak yargılamaya devam edilmesine karar verdi.

