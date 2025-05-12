Birce Akalay bu yıl da Cannes yolcusu

Bu yıl 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ünlü oyuncu Birce Akalay da katılacak.

Birce Akalay bu yıl da Cannes yolcusu

Bu yıl 78'incisi düzenlenen 13 Mayıs'ta resmen başlıyor. Jüri başkanlığını Juliette Binoche'un üstleneceği törende birbirinden ünlü Hollwyood yıldızları katılacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bu yıl da Cannes Film Festivali'nde boy gösterecek. Akalay'ın 13 Mayıs'ta kırmızı halıda yürüyeceği ve düzenlenecek etkinliklere katılacağı açıklandı.

Birce Akalay bu yıl da Cannes yolcusu - 1

, 77. kez düzenlenen 'nde Özgür Masur imzalı elbisesiyle boy göstermişti.

Geçtiğimiz yıl Meryem Uzerli, Pınar Deniz, Mert Fırat ve birçok isim festivalde şıklığıyla beğeni toplamıştı.

Meryem Uzerli, Birce Akalay ve birçok ünlü isim Cannes Film Festivali'ne katıldı

Meryem Uzerli, Birce Akalay ve birçok ünlü isim Cannes Film Festivali'ne katıldı

Haberi Görüntüle

HOLLYWOOD YILDIZLARI KIRMIZI HALIDA

Jodie Foster, Paul Mescal, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch ve Scarlett Johansson kırmızı halıda boy gösterecek.

'nin jürisinde Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas ve Jeremy Strong yer alıyor.

Cannes Film Festivali jürisi belli oldu

Cannes Film Festivali jürisi belli oldu

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...