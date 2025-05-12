Birce Akalay bu yıl da Cannes yolcusu
Bu yıl 13-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Cannes Film Festivali'nde ünlü oyuncu Birce Akalay da katılacak.
Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali 13 Mayıs'ta resmen başlıyor. Jüri başkanlığını Juliette Binoche'un üstleneceği törende birbirinden ünlü Hollwyood yıldızları katılacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Birce Akalay bu yıl da Cannes Film Festivali'nde boy gösterecek. Akalay'ın 13 Mayıs'ta kırmızı halıda yürüyeceği ve düzenlenecek etkinliklere katılacağı açıklandı.
Birce Akalay, 77. kez düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Özgür Masur imzalı elbisesiyle boy göstermişti.
Geçtiğimiz yıl Meryem Uzerli, Pınar Deniz, Mert Fırat ve birçok isim festivalde şıklığıyla beğeni toplamıştı.
HOLLYWOOD YILDIZLARI KIRMIZI HALIDA
Jodie Foster, Paul Mescal, Joaquin Phoenix, Emma Stone, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch ve Scarlett Johansson kırmızı halıda boy gösterecek.
Cannes Film Festivali'nin jürisinde Halle Berry, Payal Kapadia, Alba Rohrwacher, Leïla Slimani, Dieudo Hamadi, Hong Sangsoo, Carlos Reygadas ve Jeremy Strong yer alıyor.
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