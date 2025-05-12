Birce Akalay bu yıl da Cannes yolcusu

Bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali 13 Mayıs'ta resmen başlıyor. Jüri başkanlığını Juliette Binoche'un üstleneceği törende birbirinden ünlü Hollwyood yıldızları katılacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Birce Akalay bu yıl da Cannes Film Festivali'nde boy gösterecek. Akalay'ın 13 Mayıs'ta kırmızı halıda yürüyeceği ve düzenlenecek etkinliklere katılacağı açıklandı.

