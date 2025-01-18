Birce Akalay-Hakan Kurtaş çiftinden yeni kare

KURTAŞ'TAN EVLİLİK YANITI

Öte yandan Hakan Kurtaş, daha önce evlenecekleri yönündeki iddialara yanıt vermiş ve "Birbirini sevmek çok güzel, çok eşsiz bir şey. Evlilik gibi kıymetli konular, yani ağza sakız edilmeyecek kadar önemli konular. O yüzden onlar olduğu zaman haberiniz olur. Ama öyle bir şey yok şu an. Teklif de olmadı. Şu an birbirimizi sevmenin keyfini çıkarıyoruz" demişti.