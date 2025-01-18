Birce Akalay-Hakan Kurtaş çiftinden yeni kare
Bir süredir aşk yaşayan oyuncu çift Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, yeni yılda Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitmişti. Akalay, tatilden yeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Şimdilerde Gurur ve Önyargı adlı tiyatro oyunuyla gündemde olan Birce Akalay, aylar önce kendisi gibi oyuncu Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açtı.
Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, yeni yılı karşılamak için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitmişti.
Daha önce Viyana'daki keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sunan Birce Akalay, bu fotoğraflara yenilerini ekledi.
Tatil pozlarını "Viyana'dan hatıralar. Aşkla" notuyla paylaşan Akalay'ın sevgilisi Hakan Kurtaş ile siyah beyaz karesi büyük ilgi gördü.
KURTAŞ'TAN EVLİLİK YANITI
Öte yandan Hakan Kurtaş, daha önce evlenecekleri yönündeki iddialara yanıt vermiş ve "Birbirini sevmek çok güzel, çok eşsiz bir şey. Evlilik gibi kıymetli konular, yani ağza sakız edilmeyecek kadar önemli konular. O yüzden onlar olduğu zaman haberiniz olur. Ama öyle bir şey yok şu an. Teklif de olmadı. Şu an birbirimizi sevmenin keyfini çıkarıyoruz" demişti.
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