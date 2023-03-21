Birce Akalay'dan annesi Yasemin Ergün'e: Bahçen hep çiçeklensin

Bir süredir ekralardan uzak olan Birce Akalay, sosyal medya hesabından annesi Yasemin Ergün'ün yeni yaşını kutladı. Ünlü oyuncu, annesine "Seni bu dünyada her şeyden çok seviyorum" diye seslendi.

Birce Akalay'dan annesi Yasemin Ergün'e: Bahçen hep çiçeklensin

Son olarak 'Kuş Uçuşu' dizisinde rol alan Birce Akalay, annesinin doğum gününü kutladı. Ünlü isim, annesi Yasemin Ergün ile çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN CANIM VALİDEM"

Akalay, paylaşımına "Bugün beni bu dünyaya getiren koca yürekli kadınının doğum günü. İyi ki doğmuşsun benim canım validem. Ve gönlünce sürsün yaşamın dilerim ki bahçen hep çiçeklensin Yasemin. Seni bu dünyada her şeyden çok seviyorum" notunu düştü.

Birce Akalay'dan annesi Yasemin Ergün'e: Bahçen hep çiçeklensin - 1
Birce Akalay'dan annesi Yasemin Ergün'e: Bahçen hep çiçeklensin - 2

Anne-kızın fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

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