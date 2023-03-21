Birce Akalay'dan annesi Yasemin Ergün'e: Bahçen hep çiçeklensin

Son olarak 'Kuş Uçuşu' dizisinde rol alan Birce Akalay, annesinin doğum gününü kutladı. Ünlü isim, annesi Yasemin Ergün ile çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN CANIM VALİDEM"

Akalay, paylaşımına "Bugün beni bu dünyaya getiren koca yürekli kadınının doğum günü. İyi ki doğmuşsun benim canım validem. Ve gönlünce sürsün yaşamın dilerim ki bahçen hep çiçeklensin Yasemin. Seni bu dünyada her şeyden çok seviyorum" notunu düştü.